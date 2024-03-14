Укрзализныця обновила постель в поездах – как выглядит

В УЗ подчеркнули, что процесс замены старой на новую постель продолжается.

Источник фото: sud.ua

Укрзализныця начала процесс замены постели в поездах дальнего сообщения. В компании подчеркивают, что наборы будут обновлены во всех типах вагонов и на всех маршрутах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

«Пусть ваш сон в вагонах Укрзализныци будет самым сладким, а комфорт – самым высоким с новым постельным бельем», - написали в УЗ и поделились видео, на котором показали новую постель.

В компании отметили, что экипируют пассажирские вагоны дальнего сообщения новым постельным бельем, чтобы пассажиры прибывали утром полны энергии, сил и хороших впечатлений от поездки.

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