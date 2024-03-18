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  1. В Україні

У Міненерго запевнили, що Україна не планує продовжувати газову угоду з росією

11:02, 18 березня 2024
Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським «газпромом».
У Міненерго запевнили, що Україна не планує продовжувати газову угоду з росією
Джерело фото: Міненерго
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Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським «газпромом» після 31 грудня 2024 року. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди», - сказав він.

Очільник Міненерго наголосив, що минулого року було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати і без транзиту. Крім того, він нагадав також про заяву європейського комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон щодо незацікавленості ЄС у продовженні транзитного контракту з росією.

«Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG», - додав міністр.

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу. Низка європейських країн уже пішли цим шляхом, зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

У своє чергу Україна активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку, підкрелили в Міненерго.

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