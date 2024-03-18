В Минэнерго заверили, что Украина не планирует продлевать газовое соглашение с россией

Украина не намерена продлевать транзитный контракт с российским «газпромом».

Источник фото: Минэнерго

Украина не намерена продлевать транзитный контракт с российским «газпромом» после 31 декабря 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения», - сказал он.

Глава Минэнерго подчеркнул, что в прошлом году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать и без транзита. Кроме того, он напомнил также о заявлении европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон по поводу незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с россией.

«Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG», - добавил министр.

Он отметил, что сегодня на рынке есть достаточно альтернатив российскому газу. Ряд европейских стран уже пошли по этому пути, в частности Германия, которая за полтора года свела зависимость от российского газа практически до нуля.

В свою очередь, Украина активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи, подчеркнули в Минэнерго.

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