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Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

Через закон про мобілізацію апарати судів можуть втратити до 50% працівників – ВРП

У ВРП вважають, що відсутність бронювання для працівників апаратів судів призведе до погіршення якості роботи судів.

Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

  1. Суспільство

18 березня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

09:34, 18 березня 2024
Всесвітній день переробки відзначається 18 березня.
18 березня: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Джерело фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash
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18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення.

Різноманітні упаковки, використаний папір, пластик, скло та інші матеріали — якщо все це піддавати вторинній переробці, можна зберегти велику частину природних ресурсів для наступних поколінь. Щоб підкреслити важливість цієї проблеми, виробити спільні міжнародні стандарти переробки, забезпечити майбутнє нашої планети, Бюро міжнародної переробки заснувало Всесвітній день переробки, який щорічно відзначається 18 березня.

Як пише DAYTODAY, так, наприклад, нова система збору та переробки побутових відходів — Blue box (Синій ящик) з’явилася в Канаді в 1983 році. Ця система досі з успіхом використовується  в багатьох країнах.

В Швейцарії в 1991 році вперше зайнялися переробкою електроніки. Почали зі старих холодильників, а згодом технології охопили всю електронну продукцію.

В 2003 році Євросоюз прийняв Директиву про відходи електричного й електронного обладнання.

Американська комп’ютерна компанія Dell в 2006 році стала першою, яка забезпечила безкоштовну переробку своєї продукції. Те ж саме впровадили й компанії Apple та Sony.

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