18 березня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

Всесвітній день переробки відзначається 18 березня.

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18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення.

Різноманітні упаковки, використаний папір, пластик, скло та інші матеріали — якщо все це піддавати вторинній переробці, можна зберегти велику частину природних ресурсів для наступних поколінь. Щоб підкреслити важливість цієї проблеми, виробити спільні міжнародні стандарти переробки, забезпечити майбутнє нашої планети, Бюро міжнародної переробки заснувало Всесвітній день переробки, який щорічно відзначається 18 березня.

Як пише DAYTODAY, так, наприклад, нова система збору та переробки побутових відходів — Blue box (Синій ящик) з’явилася в Канаді в 1983 році. Ця система досі з успіхом використовується в багатьох країнах.

В Швейцарії в 1991 році вперше зайнялися переробкою електроніки. Почали зі старих холодильників, а згодом технології охопили всю електронну продукцію.

В 2003 році Євросоюз прийняв Директиву про відходи електричного й електронного обладнання.

Американська комп’ютерна компанія Dell в 2006 році стала першою, яка забезпечила безкоштовну переробку своєї продукції. Те ж саме впровадили й компанії Apple та Sony.

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