Фахівці сфери соцзахисту зможуть долучитися до кадрового резерву для роботи на ДОТ

Уряд ухвалив постанову про формування кадрового резерву працівників соцзахисту для роботи на деокупованих територіях.

Джерело фото: Уніан

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку формування кадрового резерву працівників сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях України». Вона затверджує механізм створення відповідного резерву.

Як повідомили у Мінреінтеграції, рішення було ухвалене під час засідання Уряду 15 березня.

У відомстві пояснюють, що це дозволить забезпечити структурні підрозділи та заклади соціального захисту населення, які утворено на ДОТ або які відновили роботу на таких територіях, кваліфікованим персоналом. Що, своєю чергою, сприятиме наданню соціальних послуг і забезпеченню функціонування системи соціального захисту населення на таких територіях.

Резерв буде формуватися в електронному вигляді шляхом внесення інформації про фахівців до автоматизованої інформаційної системи «Кадровий резерв фахівців сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях України».

Прогнозується, що такі зміни позитивно вплинуть на:

– рівномірний розподіл навантаження на фахівців сфери соціального захисту населення;

– якість та доступність послуг для громадян у цій сфері.

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