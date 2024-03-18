У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі

Вона розміщуватиме до 10 тисяч солдатів НАТО та їхні родини.

Джерело фото: скріншот із відео Euronews

У Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО, на території якої зможуть розмістити до 10 000 військовослужбовців.

Як повідомляє «Euronews», вона буде розміром з невелике місто і розміститься на площі майже три тисячі гектарів і зможе постійно приймати до 10 тисяч солдатів НАТО та їхні родини.

Попередня вартість будівництва бази оцінюється у 2,5 млрд євро.

База буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, а також матиме школи, дитячі садки, магазини і навіть лікарню.

У ЗМІ зазначають, що після завершення будівництва ця база стане найбільшою в Європі та перевершить Rammstein у Німеччині.

Нагадаємо, що президент Румунії офіційно оголосив про участь у виборах генсека НАТО.

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