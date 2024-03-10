Давид Арахамія пояснив, що буде у законопроекті про мобілізацію щодо доглядачів за людьми з інвалідністю

Давид Арахамія: Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє «зраду»: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано.

Голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив для тих, «хто знову розганяє "зраду"», що передбачатиме законопроект про мобілізацію щодо доглядачів за людьми з інвалідністю.

За його словами, питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано.

«У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд», - зазначив він.

Також Арахамія додав, що наступного тижня починається розгляд поправок і цю правку будуть відстоювати.

Те саме, за його словами, стосується і аспірантів.

«Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації», - додав політик.

Раніше стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почне працювати над поправками до законопроекту 10449 про посилення мобілізації не раніше 11 березня.

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