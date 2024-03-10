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  1. В Украине

Давид Арахамия пояснил, что будет в законопроекте о мобилизации в отношении смотрителей за людьми с инвалидностью

18:07, 10 марта 2024
Давид Арахамия: Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет «зраду»: вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован.
Давид Арахамия пояснил, что будет в законопроекте о мобилизации в отношении смотрителей за людьми с инвалидностью
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Глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил для тех, «кто снова разгоняет "зраду"», что будет предусматривать законопроект о мобилизации в отношении смотрителей за людьми с инвалидностью.

По его словам, вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован.

«В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе», - отметил он.

Также Арахамия добавил, что на следующей неделе начинается рассмотрение поправок, и эту правку будут отстаивать.

То же, по его словам, касается и аспирантов.

«Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации», – добавил политик.

Ранее стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности заработает поправки к законопроекту 10449 об усилении мобилизации не ранее 11 марта.

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