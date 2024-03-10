С правками к законопроекту о мобилизации начнут работать с 11 марта, — член Комитета по нацбезопасности

По словам члена Комитета ВР по нацбезопасности Александра Федиенко, любые таблицы по учтенным поправкам к законопроекту о мобилизации являются манипуляцией.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности заработает поправки к законопроекту 10449 об усилении мобилизации не ранее 11 марта. Об этом сообщил член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко.

Таким образом, «сравнительная таблица с учтенными поправками», обнародованная депутатом, членом Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярославом Железняком, по словам Федиенко, является введением в заблуждение читателей.

«Утром меня атаковало много журналистов и подписчиков с вопросом об информации, которую изложил мой коллега.

Друзья я не знаю, что выложил мой коллега и что это за таблица. По крайней мере, за последние 3 дня я уже видел 3 таблицы, а может даже и больше.

Еще раз хочу подчеркнуть, что о каком-либо учете, не учете, учете частично писать невозможно.

Этот депутат вас вводит в заблуждение.

До тех пор, пока с правками не начнут работать депутаты, которые подавали эти правки, о любых вопросах относительно отклонения или не отклонения по данному законопроекту, считаю говорить некорректно, и непрофессионально.

С правками по законопроекту депутаты начнут работать с понедельника», – заявил Александр Федиенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем.

Еще сообщалось, что депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей.

Также НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

Кроме того, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации.

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