Биньямин Нетаньяху больше вредит Израилю, чем помогает ему, — Джо Байден

Джо Байден заявил, что Биньямин Нетаньяху должен уделять больше внимания сохранению жизней мирного населения в Секторе Газа.

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «больше вредит Израилю, чем помогает ему» в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе, передает AP.

Глава США поддержал право Израиля бороться с ХАМАС после нападения 7 октября, но указал, что Нетаньяху необходимо уделять больше внимания «невинным жертвам, которые погибают в результате совершенных действий».

«Это противоречит тому, что отстаивает Израиль. И я думаю, что это большая ошибка», – отметил Джо Байден, говоря о количестве жертв в Газе.

Ранее сообщалось, что Израиль одобрил соглашение об освобождении заложников, похищенных в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.