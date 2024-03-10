Президент Латвии ответил на заявление Папы Римского о «белом флаге»: Нельзя капитулировать перед злом

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс резко отреагировал на слова Папы Римского Франциска, который ранее заявлял, что Украине следует иметь «отвагу белого флага» и вести переговоры.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) Ринкевичс отметил: «нельзя капитулировать перед злом».
«Надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало», – написал он.
Ранее в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага».
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