Президент Латвии ответил на заявление Папы Римского о «белом флаге»: Нельзя капитулировать перед злом

Перед злом нельзя капитулировать, с ним необходимо бороться — президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс резко отреагировал на слова Папы Римского Франциска, который ранее заявлял, что Украине следует иметь «отвагу белого флага» и вести переговоры.

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) Ринкевичс отметил: «нельзя капитулировать перед злом».

«Надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало», – написал он.

Ранее в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага».

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