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  1. В Украине

Били битой и ломом: в Харькове два мужчины забили до смерти знакомого

12:43, 10 марта 2024
Мужчины хотели «разобраться» с «должником».
Били битой и ломом: в Харькове два мужчины забили до смерти знакомого
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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении двоим мужчинам по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина решил убить своего 34-летнего знакомого, задолжавшего перед ним деньги.

Злоумышленник подготовил деревянную биту и металлический лом и попросил своего 42-летнего товарища помочь ему «разобраться» с «должником».

8 марта, зная, что потерпевший в это время будет идти по лесному массиву вблизи ул. Рудничной в Харькове злоумышленники приехали в указанное место. Увидев мужчину, они подбежали к нему и стали бить металлическим лохом и деревянной битой по всему телу. Потерпевший погиб на месте.

Правоохранители уже задержали злоумышленников. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

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