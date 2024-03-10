Били битою та ломом: у Харкові два чоловіка забили до смерті знайомого

Чоловіки хотіли «розібратись» з «боржником».

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік вирішив вбити свого 34-річного знайомого, який заборгував перед ним гроші.

Зловмисник підготував дерев’яну биту і металевий лом та попросив свого 42-річного товариша допомогти йому «розібратись» з «боржником».

8 березня, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця. Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та деревʼяною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці.

Правоохоронці вже затримали зловмисників. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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