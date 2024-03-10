Польські фермери розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Наразі на всіх напрямках у чергах перебувають близько 1700 вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що польські фермери розблокували пункт пропуску «Краківець». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз це на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість», - заявив речник.

За словами Демченко, польські протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску «Краківець». Він додав, що фермери вже анонсували відновлення протестів на цьому напрямку орієнтовно з 13 березня.

Також речник додав, на всіх напрямках у чергах перебувають близько 1700 вантажівок.

Раніше польські фермери анонсували протест по всій країні.

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