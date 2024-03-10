У Національному парку на Київщині масово гинуть кабани: що відомо

У Київській області в національному парку «Білоозерський» масово гинуть кабани. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.
Фахівці вважають, що кабани мабуть захворіли на чуму.
Нагадаємо, територія Національного природного парку «Білоозерський» розташована на лівому березі Канівського водосховища в межах Циблівської ОТГ Бориспільського району Київської та Ліплявської ОТГ Черкаського району Черкаської області.
Раніше ми писали, що у одному з озер Києва виявили частковий мор риби.
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