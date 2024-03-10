У Національному парку на Київщині масово гинуть кабани: що відомо

У Білоозерському національному парку почали знаходити мертвих кабанів.

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У Київській області в національному парку «Білоозерський» масово гинуть кабани. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.

Фахівці вважають, що кабани мабуть захворіли на чуму.

Нагадаємо, територія Національного природного парку «Білоозерський» розташована на лівому березі Канівського водосховища в межах Циблівської ОТГ Бориспільського району Київської та Ліплявської ОТГ Черкаського району Черкаської області.

Раніше ми писали, що у одному з озер Києва виявили частковий мор риби.

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