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  1. У світі

Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, щоб обговорити війну в Україні — ЗМІ

10:30, 10 березня 2024
Борис Джонсон побував у Венесуелі, щоб поговорити з главою країною Ніколасом Мадуро.
Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, щоб обговорити війну в Україні — ЗМІ
Фото: АР
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Експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон таємно відвідав Каракас, де обговорив повномасштабну війну росії проти України з главою Венесуели Ніколасом Мадуро, передає The Sunday Times.

Джерело стверджує, що Джонсон прилетів до Каракасу на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом із сім'єю. Загалом у столиці Венесуели він пробув менше доби.

Джонсон поговорив з Мадуро про ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних та розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю чи іншу військову допомогу росії.

Також сторони обговорили умови покращення відносин із Великобританією, яка не визнає правомірність Мадуро.

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