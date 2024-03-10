Зупинився посеред пішохідного переходу — отримав штраф: у Києві покарали водія таксі, фото

Поліцейські притягнули водія до адміністративної відповідальності.

У Києві оштрафували водія автомобіля Skoda, який зупинився прямо посеред пішохідного переходу. На фото видно, що порушником є водій таксі.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, інспектори провели з водієм профілактичну бесіду та притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.

У поліції нагадали, що пішохідний перехід — це ділянка проїзної частини, призначена для руху пішоходів через дорогу. «Якщо ви паркуєте своє авто на ньому, то наражаєте на небезпеку інших учасників дорожнього руху», - зазначають правоохоронці.

В ПДР визначено, що забороняються зупинка і стоянка на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків надання переваги в русі.

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