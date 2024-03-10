Остановился посреди пешеходного перехода — получил штраф: в Киеве наказали водителя такси, фото

Полицейские привлекли водителя к административной ответственности.

В Киеве был оштрафован водитель автомобиля Skoda, который остановился прямо посреди пешеходного перехода. На фото видно, что нарушителем является водитель такси.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, инспекторы провели с водителем профилактическую беседу и привлекли мужчину к административной ответственности.

В полиции напомнили, что пешеходный переход – это участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через дорогу. «Если вы паркуете свой автомобиль на нем, то подвергаете опасности других участников дорожного движения», - отмечают правоохранители.

В ПДД определено, что запрещаются остановка и стоянка на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении.

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