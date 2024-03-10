Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации

Стандарты высшего образования могут ограничивать перечень допустимых форм получения высшего образования для отдельных специальностей или образовательных программ по специальностям, предусматривающим доступ к профессиям, для которых введено дополнительное регулирование.

Налоговики будут сообщать НАБУ о признаках предоставления взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

Документы на должность главы Государственной судебной администрации подали уже шесть кандидатов

Документы подали руководители территориальных управлений Государственной судебной администрации.

Цитирование или плагиат: Верховный Суд рассмотрел дело автора автореферата диссертации, который без ее разрешения разместил университет

Суды не учли, что условием для правомерности цитирования является указание имени автора произведения и источника, из которого та или иная цитата заимствуется, что должно указать происхождение процитированного произведения, которое используется без разрешения автора.

Кабмин будет бороться с проблемой непривлечения чиновников-коррупционеров к дисциплинарной ответственности

Закон о предотвращении коррупции четко определяет, что должностные лица, привлеченные к уголовной или административной ответственности за коррупционное правонарушение, привлекаются и к дисциплинарной ответственности, но дисциплинарные производства открываются не более чем в 7-10% случаев совершения таких правонарушений.

  1. Видео
  2. / В мире

В самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа ударила молния, видео

09:52, 10 марта 2024
Во время непогоды молния попала в Бурдж-Халифа.
В самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа ударила молния, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Объединенных Арабских Эмиратах свирепствует непогода. Страну накрыли грозы, град и проливные дожди, из-за которых затопило улицы в крупных городах, передает Al Arabiya.

Во время непогоды в самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа попала молния. Снятое очевидцами видео появилось в соцсетях. Небоскреб достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.

Синоптики прогнозировали, что непогода будет в стране до 10 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради