В самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа ударила молния, видео

Во время непогоды молния попала в Бурдж-Халифа.

В Объединенных Арабских Эмиратах свирепствует непогода. Страну накрыли грозы, град и проливные дожди, из-за которых затопило улицы в крупных городах, передает Al Arabiya.

Во время непогоды в самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа попала молния. Снятое очевидцами видео появилось в соцсетях. Небоскреб достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.

Синоптики прогнозировали, что непогода будет в стране до 10 марта.

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