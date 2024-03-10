Замороженные активы рф не смогут компенсировать ущерб от войны — Олег Устенко

Советник Президента Украины Олег Устенко заявил, что даже те активы, которые находятся в замороженном состоянии, не смогут покрыть все убытки, которые нанесла россия Украине.

Активы рф, которые заморозили страны Запада за агрессию против Украины, не смогут покрыть все убытки от войны. Об этом в эфире телемарафона заявил экономический советник Президента Украины Олег Устенко.

По его словам, речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если говорить о прямом ущербе. «Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона», – сказал он.

Устенко добавил, что даже те активы, которые находятся в замороженном состоянии, не смогут покрыть все убытки, которые нанесла россия Украине.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готовится использовать конфискованные российские активы.

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