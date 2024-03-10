Заморожені активи рф не зможуть компенсувати збитки від війни — Олег Устенко

Радник Президента України Олег Устенко заявив, що навіть ті активи, які перебувають у замороженому стані, не зможуть покрити усі збитки, які нанесла росія Україні.

Активи рф, які заморозили країни Заходу за агресію проти України, не зможуть покрити всі збитки від війни. Про це в ефірі телемарафону заявив економічний радник Президента України Олег Устенко.

За його словами, наразі мова йде приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо говорити про прямі збитки. «Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона», - сказав він.

Устенко додав, що навіть ті активи, які перебувають у замороженому стані, не зможуть покрити усі збитки, які нанесла росія Україні.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна готується використовувати конфісковані російські активи.

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