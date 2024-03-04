Україна готується використовувати конфісковані російські активи, – Шмигаль

Наразі ведуться діалоги щодо використання заморожених російських активів в еквіваленті $300 млрд.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Державна допомога Україні від партнерів важлива, але країна потребує стабільності незалежно від політичних коливань у світі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції.

Шмигаль зазначив, що 2023 рік є роком 74 виборів, що створює значний стрес для партнерів та для України. Прем'єр висловив думку про необхідність використання конфіскованих російських активів як надійного джерела підтримки та фінансування відновлення країни.

Наразі заморожені активи в еквіваленті $300 млрд, і ведуться діалоги щодо їх використання. Проте, за словами прем'єра, співбесіда на цю тему стала більш оптимістичною порівняно з минулим роком.

Щодо планів з конфіскації, працюється над створенням міжнародної групи для узгодження політичного бажання конфіскації з юридичними можливостями. «Нас цікавить конфіскація», – наголосив Шмигаль. Окремо проводиться робота з Бельгією, де знаходиться найбільша сума – близько 200 млрд на рахунках єврокліру.

Крім того, вже створено реєстр збитків і руйнувань, і ведеться робота над створенням міжнародної компенсаційної комісії та фонду. Це буде додатковим інструментом, який використовуватиметься паралельно з політичним рішенням про конфіскацію.

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