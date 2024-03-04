Украина готовится использовать конфискованные российские активы, – Шмыгаль

Сейчас ведутся диалоги по использованию замороженных российских активов в эквиваленте $300 млрд.

Источник фото: kmu.gov.ua

Государственная помощь Украине от партнеров важна, но страна нуждается в стабильности независимо от политических колебаний в мире. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции.

Шмыгаль отметил, что 2023 год является годом 74 выборов, что создает значительный стресс для партнеров и для Украины. Премьер высказал мнение о необходимости использования конфискованных российских активов как надежного источника поддержки и финансирования восстановления страны.

Сейчас заморожены активы в эквиваленте $300 млрд, и ведутся диалоги по их использованию. Однако, по словам премьера, собеседование на эту тему стало более оптимистичным по сравнению с прошлым годом.

Относительно планов по конфискации, работает над созданием международной группы для согласования политического желания конфискации с юридическими возможностями. "Нас интересует конфискация", - подчеркнул Шмыгаль. Отдельно проводится работа с Бельгией, где находится самая большая сумма - около 200 млрд на счетах евроклира.

Кроме того, уже создан реестр убытков и разрушений, и ведется работа над созданием международной компенсационной комиссии и фонда. Это будет дополнительным инструментом, который будет использоваться параллельно с политическим решением о конфискации.

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