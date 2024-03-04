Дверь из фильма «Титаник» выставили на аукцион: выяснилось, что на них могли спастись оба героя

Реквизит со знаменитой сцены в финале художественного фильма-катастрофы, на котором спаслась Роуз и не поместился и умер Джек, выставили на аукцион за 40 тысяч долларов.

Дверь с финальной сцены легендарного фильма «Титаник», на которой спаслась Роуз (героиня Кейт Уинслет), была выставлена на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

Стартовая цена лота – 40 тысяч долларов.

Аукционисты наконец-то смогли разгадать тайну, хватило бы на импровизированном плоте места для Джека (Леонардо Ди Каприо) и был ли у него шанс спастись.

Выяснилось, что обломок дверей имеет 243 см в длину и 104 см в ширину, так что достаточно большой для того, чтобы оба героя поместились на нем. В культовой сцене Джек насмерть замерзает в воде, жертвуя собой, чтобы спасти Роуз.

Зрители неоднократно обсуждали концовку фильма, утверждая, что оба героя могли спастись. Однако режиссер Джеймс Кэмерон защищал сцену, объясняя, что плот затонул бы под тяжестью пара и что Джек «должен умереть», поскольку история была трагедией.

Отмечается, что прототипом для создания спасательного забора для фильма стали настоящие обломки, обнаруженные после крушения 1912 года. Это не была дверь, как принято считать. Это часть декоративной деревянной рамы из реального лаунжа первого класса «Титаника».

В описании к аукциону указано: «Созданный по образцу известнейшего полного фрагмента обломка, спасенного от трагедии 1912 года, этот затейливый резной реквизит имеет поразительное сходство с панелью в стиле Людовика XV, хранящейся в Морском музее в Галифаксе, Нова».

В описании отмечается: исследователи предполагают, что оригинальная дубовая панель поднялась на поверхность уже после того, как корабль затонул в северной части Атлантического океана.

На продажу также выставлены и другие реквизиты: штурвал корабля и шифоновое платье, которое носила Винслет в последних сценах фильма. Аукцион пройдет с 20 по 24 марта.

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