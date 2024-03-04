Двері з фільму «Титанік» виставили на аукціон: з’ясувалося, що на них могли врятуватися обидва герої

Реквізит зі знаменитої сцени у фіналі художнього фільму-катастрофи, на якому врятувалася Роуз та не помістився і помер Джек, виставили на аукціон за 40 тисяч доларів.

Двері з фінальної сцени легендарного фільму «Титанік», на яких врятувалась Роуз (героїня Кейт Вінслет), виставили на продаж. Про це повідомляє Daily Mail.

Стартова ціна лоту – 40 тисяч доларів.

Аукціоністи нарешті змогли розгадати таємницю, чи вистачило б на імпровізованому плоті місця для Джека (Леонардо Ді Капріо) та чи був у нього шанс врятуватися.

З’ясувалося, що уламок дверей має 243 см завдовжки та 104 см завширшки, отже є достатньо великим для того, щоб обидва герої помістилися на ньому. У культовій сцені Джек на смерть замерзає у воді, жертвуючи собою, щоб урятувати Роуз.

Глядачі неодноразово обговорювали кінцівку фільму, стверджуючи, що обидва герої могли врятуватися. Однак режисер Джеймс Кемерон захищав сцену, пояснюючи, що пліт затонув би під вагою пари і що Джек «мав померти», оскільки історія була трагедією.

Зазначається, що прототипом для створення рятувального плота для фільму стали справжні уламки, знайдені після катастрофи 1912 року. Це не були двері, як заведено вважати. Це частина декоративної дерев’яної дверної рами з реального лаунжу першого класу «Титаніка».

В описі до аукціону зазначено: «Створений за взірцем найвідомішого повного фрагмента уламка, врятованого від трагедії 1912 року, цей вигадливий різьблений реквізит має разючу схожість з панеллю в стилі Людовика XV, що зберігається в Морському музеї в Галіфаксі, Нова Шотландія».

В описі наголошується: дослідники припускають, що оригінальна дубова панель піднялася на поверхню вже після того, як корабель затонув у північній частині Атлантичного океану.

На продаж також виставлені й інші реквізити: штурвал корабля та шифонова сукня, яку носила Вінслет в останніх сценах фільму. Аукціон проходитиме з 20 по 24 березня.

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