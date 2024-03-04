Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна судова адміністрація подала до суду на Раду суддів України: що відомо

Безпрецедентний в історії судової влади України спір вирішить Верховний Суд.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

Рішення суду як нововиявлена обставина для перегляду іншого рішення суду, — позиція КАС ВС

Верховний Суд визначив, у яких випадках судове рішення може вважатися нововиявленою обставиною в аспекті преюдиційності для перегляду іншої справи.

Верховний Суд: знаходження земельної ділянки у межах буферної зони історичного ареалу Львова впливає на необхідність перевірки намірів забудови

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора стосовно правомірності видачі містобудівних умов та обмежень в аспекті висотності будівництва та відстані від червоних ліній.

Вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС: чому так сталося

Кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року опинилися у полоні своїх життєвих проблем.

  1. У світі
  2. / Суспільство

Двері з фільму «Титанік» виставили на аукціон: з’ясувалося, що на них могли врятуватися обидва герої

17:39, 4 березня 2024
Реквізит зі знаменитої сцени у фіналі художнього фільму-катастрофи, на якому врятувалася Роуз та не помістився і помер Джек, виставили на аукціон за 40 тисяч доларів.
Двері з фільму «Титанік» виставили на аукціон: з’ясувалося, що на них могли врятуватися обидва герої
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двері з фінальної сцени легендарного фільму «Титанік», на яких врятувалась Роуз (героїня Кейт Вінслет), виставили на продаж. Про це повідомляє Daily Mail.

Стартова ціна лоту – 40 тисяч доларів.

Аукціоністи нарешті змогли розгадати таємницю, чи вистачило б на імпровізованому плоті місця для Джека (Леонардо Ді Капріо) та чи був у нього шанс врятуватися.

З’ясувалося, що уламок дверей має 243 см завдовжки та 104 см завширшки, отже є достатньо великим для того, щоб обидва герої помістилися на ньому. У культовій сцені Джек на смерть замерзає у воді, жертвуючи собою, щоб урятувати Роуз.

Глядачі неодноразово обговорювали кінцівку фільму, стверджуючи, що обидва герої могли врятуватися.  Однак режисер Джеймс Кемерон захищав сцену, пояснюючи, що пліт затонув би під вагою пари і що Джек «мав померти», оскільки історія була трагедією.

Зазначається, що прототипом для створення рятувального плота для фільму стали справжні уламки, знайдені після катастрофи 1912 року. Це не були двері, як заведено вважати. Це частина декоративної дерев’яної дверної рами з реального лаунжу першого класу «Титаніка».

В описі до аукціону зазначено: «Створений за взірцем найвідомішого повного фрагмента уламка, врятованого від трагедії 1912 року, цей вигадливий різьблений реквізит має разючу схожість з панеллю в стилі Людовика XV, що зберігається в Морському музеї в Галіфаксі, Нова Шотландія».

В описі наголошується: дослідники припускають, що оригінальна дубова панель піднялася на поверхню вже після того, як корабель затонув у північній частині Атлантичного океану.

На продаж також виставлені й інші реквізити: штурвал корабля та шифонова сукня, яку носила Вінслет в останніх сценах фільму. Аукціон проходитиме з 20 по 24 березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва