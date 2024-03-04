Комітет пропонує вилучити із законопроекту про захист бізнесу норму щодо присутності представника Ради бізнес-омбудсмена при обшуках

Комітет рекомендує парламенту схвалити законопроект, спрямований на виконання рішення РНБО, але прибрати обов’язкову присутність представника Ради бізнес-омбудсмена при виконанні ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а також їх участі у проведенні обшуку у підприємця.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді розглянути на найближчому пленарному тижні законопроект Кабміну 10440, спрямований на виконання рішення РНБО щодо захисту бізнесу від необгрунтованого втручання з боку правоохоронців.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 23 січня увів в дію рішення РНБО, за яким Кабмін мав внести законопроект про посилення Бюро економічної безпеки (БЕБ) і про зміни до КПК щодо встановлення додаткових гарантій захисту підприємництва під час здійснення кримінального провадження.

Спочатку Кабмін в якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців пропонував в законопроекті 10440 запровадити обов’язкову присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук володіння суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів.

Втім, виникло питання, чи може Рада бізнес-омбудсмена охопити всі обшуки своїми представниками.

Тож, наразі, як випливає із рішення Комітету про рекомендацію законопроекту до першого читання, дану норму пропонують вилучити.

«Члени Комітету погодились із необхідністю удосконалення правових та процесуальних засад діяльності БЕБ та посилення законодавчого захисту прав суб’єктів господарювання у кримінальному процесі. Водночас, було зазначено і про деякі положення основного законопроекту, на які необхідно звернути увагу під час його підготовки до другого читання.

Зокрема, йдеться про вилучення положень щодо обов’язкової присутності представника Ради бізнес-омбудсмена у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, при виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, а також їхньої участі у проведенні обшуку житла чи іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності», - зазначається у Висновку Комітету.

Втім, у такому випадку залишається відкритим питання, які саме кроки пропонуються задля забезпечення захисту бізнесу від необгрунтованого тиску правоохоронців.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект містить й інші суперечності. Так, проведення слідчих дій за підслідністю змінами до КПК пропонується доручити «лише БЕБ». Разом із тим, відразу ж додається виключення.

Так, стаття 41 КПК (оперативні підрозділи) буде доповнена частиною 4 про те, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, письмові доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, надаються детективом Бюро економічної безпеки або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, виключно підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам БЕБ.

Однак «у разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання підрозділом детективів або оперативно-технічним підрозділом БЕБ» письмового доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, воно може бути надано детективом БЕБ або прокурором оперативному підрозділу іншого органу досудового розслідування.

Також нагадаємо, що, як випливає з даних ДСА, 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків.

Автор: Наталя Мамченко

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