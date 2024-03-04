Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет пропонує вилучити із законопроекту про захист бізнесу норму щодо присутності представника Ради бізнес-омбудсмена при обшуках

Комітет рекомендує парламенту схвалити законопроект, спрямований на виконання рішення РНБО, але прибрати обов’язкову присутність представника Ради бізнес-омбудсмена при виконанні ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а також їх участі у проведенні обшуку у підприємця.

Троє суддів Верховного Суду відмовилися від участі у конкурсі на посади суддів КСУ

Вже сім кандидатів на посади суддів КСУ припинили участь у конкурсі напередодні співбесід з Дорадчою групою експертів.

Поняття «малозначні справи» замінити на «справи незначної складності»: з’явився законопроект про зміни до ЦПК на виконання Рішення КСУ

У Верховній Раді зареєстровано ще один законопроект на виконання Рішення КСУ стосовно малозначних справ.

Вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС: чому так сталося

Кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року опинилися у полоні своїх життєвих проблем.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Комітет пропонує вилучити із законопроекту про захист бізнесу норму щодо присутності представника Ради бізнес-омбудсмена при обшуках

13:36, 4 березня 2024
Комітет рекомендує парламенту схвалити законопроект, спрямований на виконання рішення РНБО, але прибрати обов’язкову присутність представника Ради бізнес-омбудсмена при виконанні ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а також їх участі у проведенні обшуку у підприємця.
Комітет пропонує вилучити із законопроекту про захист бізнесу норму щодо присутності представника Ради бізнес-омбудсмена при обшуках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді розглянути на найближчому пленарному тижні законопроект Кабміну 10440, спрямований на виконання рішення РНБО щодо захисту бізнесу від необгрунтованого втручання з боку правоохоронців.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 23 січня увів в дію рішення РНБО, за яким Кабмін мав внести законопроект про посилення Бюро економічної безпеки (БЕБ) і про зміни до КПК  щодо встановлення додаткових гарантій захисту підприємництва під час здійснення кримінального провадження.

Спочатку Кабмін в якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців пропонував в законопроекті 10440 запровадити обов’язкову присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук володіння суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів.

Втім, виникло питання, чи може Рада бізнес-омбудсмена охопити всі обшуки своїми представниками.

Тож, наразі, як випливає із рішення Комітету про рекомендацію законопроекту до першого читання, дану норму пропонують вилучити.

«Члени Комітету погодились із необхідністю удосконалення правових та процесуальних засад діяльності БЕБ та посилення законодавчого захисту прав суб’єктів господарювання у кримінальному процесі. Водночас, було зазначено і про деякі положення основного законопроекту, на які необхідно звернути увагу під час його підготовки до другого читання.

Зокрема, йдеться про вилучення положень щодо обов’язкової присутності представника Ради бізнес-омбудсмена у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, при виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, а також їхньої участі у проведенні обшуку житла чи іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності», - зазначається у Висновку Комітету.

Втім, у такому випадку залишається відкритим питання, які саме кроки пропонуються задля забезпечення захисту бізнесу від необгрунтованого тиску правоохоронців.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект містить й інші суперечності. Так, проведення слідчих дій за підслідністю змінами до КПК пропонується доручити «лише БЕБ». Разом із тим, відразу ж додається виключення.

Так, стаття 41 КПК (оперативні підрозділи) буде доповнена частиною 4 про те, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, письмові доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, надаються детективом Бюро економічної безпеки або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, виключно підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам БЕБ.

Однак «у разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання підрозділом детективів або оперативно-технічним підрозділом БЕБ» письмового доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, воно може бути надано детективом БЕБ або прокурором оперативному підрозділу іншого органу досудового розслідування.

Також нагадаємо, що, як випливає з даних ДСА, 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва