Комитет предлагает изъять из законопроекта о защите бизнеса норму о присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена при обыске

Комитет рекомендует парламенту одобрить законопроект, направленный на выполнение решения СНБО, но убрать обязательное присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, а также их участии в проведении обыска у предпринимателя.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде рассмотреть на ближайшей пленарной неделе законопроект Кабмина 10440, направленный на выполнение решения СНБО по защите бизнеса от необоснованного вмешательства правоохранителей.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмин должен был внести законопроект об усилении Бюро экономической безопасности (БЭБ) и об изменениях в УПК по установлению дополнительных гарантий защиты предпринимательства во время осуществления уголовного производства.

Сначала Кабмин в качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны правоохранителей предлагал в законопроекте 10440 ввести обязательное присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при выполнении определений на обыск владения субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам.

Впрочем, возник вопрос, может Совет бизнес-омбудсмена охватить все обыски своими представителями.

Так что, как следует из решения Комитета о рекомендации законопроекта до первого чтения, данную норму предлагают изъять.

«Члены Комитета согласились с необходимостью усовершенствования правовых и процессуальных основ деятельности БЭБ и усиления законодательной защиты прав субъектов хозяйствования в уголовном процессе. В то же время, было отмечено и некоторые положения основного законопроекта, на которые необходимо обратить внимание во время его подготовки ко второму чтению.

В частности, речь идет об изъятии положений об обязательном присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, при исполнении определений следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, а также их участия в проведении обыска жилья или иного владения субъекта предпринимательской деятельности», - отмечается в Заключении Комитета.

Впрочем, в таком случае остается открытым вопрос, какие именно шаги предлагаются в целях обеспечения защиты бизнеса от необоснованного давления правоохранителей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект содержит и другие противоречия. Так, проведение следственных действий по подследственности изменениями в УПК предлагается поручить «лишь БЭБ». Вместе с тем сразу же добавляется исключение.

Так, статья 41 УПК (оперативные подразделения) будет дополнена частью 4 о том, что в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, письменные поручения на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, предоставляются детективом Бюро экономической безопасности или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство исключительно подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям БЭБ.

Однако «в случае наличия объективных обстоятельств, исключающих возможность выполнения подразделением детективов или оперативно-техническим подразделением БЭБ» письменного поручения на проведение следственных (розыскных) действий, оно может быть предоставлено детективом БЭБ или прокурором оперативному подразделению другого органа досудебного расследования.

Также напомним, что, как следует из данных ГСА, в 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков.

Автор: Наталя Мамченко

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