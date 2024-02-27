В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

В последнее время в Украине приобрела актуальность вопрос соблюдения законодательства правоохранительными органами при совершении процессуальных действий, причем – даже в отношении судей.

Так, 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи. При этом, как указал суд, без надлежащих на то оснований сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, находившихся в то время в суде.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд. С требованием к ГБР о необходимости соблюдения норм закона 15 января обратился и Совет судей Украины.

Вопрос соблюдения прав при проведении обысков – но уже в отношении субъектов предпринимательства в Украине – стал предметом решения СНБО.

Так, решением СНБО, которое введено в действие Указом Президента от 23 января 2024 №21/2024, было рекомендовать Офису Генерального прокурора, ГБР, Национальной полиции, БЭБ, СБУ содержаться в течение 3-х месяцев от проведения процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов.

Как отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, комментируя решение СНБО, проверки бизнеса правоохранительными органами будут ограничены. «Офису Генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины будет рекомендовано решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно повлияют на работу предприятия. Кроме того, будут провести аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять», - указала она.

Также было рекомендовано Офису Генерального прокурора совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции обеспечить разработку аналитического модуля к Единому реестр досудебных расследований с возможностью публичного доступа к аналитическим обобщенным данным деятельности правоохранительных органов и модуля подачи онлайн жалоб от предпринимателей, а также внести соответствующие изменения в нормативно -правовых актов, обеспечивающих функционирование ЕРДР.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после решения СНБО началась работа над решениями, которые позволят в режиме реального времени мониторить, сколько дел открывается по отношению к предпринимателям, сколько обысков, сколько запросов отправляется по поводу определенной информации и тому подобное.

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями

В связи с этим «Судебно-юридическая газета» обратилась за статистическими данными в ГСА и Офис Генерального прокурора, в частности, о случаях, когда обыск проводится до постановления определения следственного судьи. Впрочем, отдельной статистики в разрезе таких случаев не ведется – только общая.

Судя по ответу ГСА, за последние годы почти на 10% вырос процент ходатайств, заявлений и жалоб о проведении обысков, удовлетворяемых следственными судьями.

Так, Государственная судебная администрация предоставила по запросу следующую статистическую информацию о рассмотрении следственным судьей ходатайств, жалоб, заявлений в ходе досудебного расследования посредством проведения обыска жилья или иного владения лица.

В течение 2020 года на рассмотрение следственных судей поступило 97,3 тысячи ходатайств, жалоб, заявлений в ходе досудебного расследования. 96,9 тысячи рассмотрено, из них удовлетворено 71,2 тыс., а у 15,3 тыс. – отказано. 6,3 тыс. – возвращено. То есть от рассмотренных было удовлетворено 73,5%. В 2019 году этот процент составил 73,7% (94,6 тыс. рассмотрено, из них 69,7 тыс. удовлетворено).

В 2021 году всего на рассмотрение поступило около 99 тыс. таких ходатайств, заявлений и жалоб. Из них 98,65 тыс. было рассмотрено, при этом 72,5 тыс. удовлетворено, 14,1 тыс. – отказано, 8,5 тыс. – возвращено. То есть, от рассмотренных было удовлетворено опять-таки 73,5%.

В 2022 году поступило около 71 тыс. таких документов, из них рассмотрено 70,63 тыс. В 57,6 тыс. – удовлетворено, 7,2 тыс – отказано, 3,6 тыс. – возвращено. То есть удовлетворено 81,5%.

В 2023 году на рассмотрение следственных судей поступило 98,5 тыс. ходатайств, заявлений, жалоб. 98 тыс. рассмотрено. Из них – 81,53 тысячи удовлетворено. 8,5 тыс. – отказано, 5 тысяч – возвращено. Следовательно, процент удовлетворенных следственными судьями документов составляет 83,2%.

В свою очередь, в Офисе Генерального прокурора «Судебно-юридической газете» предоставили имеющиеся статистические сведения о результатах рассмотрения следственным судьей ходатайств о проведении НСРД, в том числе, с принятием решения об удовлетворении ходатайства и об отказе в удовлетворении ходатайства, за период 2019-2023 лет и об участии прокурора в рассмотрении следственным судьей ходатайств о проведении обыска за период 2021-2023 гг.

Так, прокуроры в 2021 году приняли участие в 5675 разбирательствах следственным судьей соответствующих ходатайств о проведении обыска, в 2022 году – в 5797, в 2023 году – в 8482.

Естественно, эти цифры могут быть обусловлены различными факторами, среди которых полномасштабное вторжение. Однако, судя по решению СНБО, очевидно, имеет место определенная проблема.

Есть ли тенденция к увеличению случаев проведения обысков без определения следственного судьи?

«Судебно-юридическая газета» обратилась к председателю Верховного Суда Станиславу Кравченко о предоставлении комментариев о порядке проведения обыска в служебном кабинете и вмешательстве в частное общение без определения следственного судьи в служебных помещениях, а также о распространении практики проведения указанных следственных действий правоохранительными органами без определений следственного судьи.

А именно, мы обратились с вопросами, сформирована ли устоявшаяся позиция Верховного Суда по делам, где вставал вопрос правомерности проведения обысков без определения следственного судьи и/или вмешательства в частное общение путем осуществления прослушивания без санкции суда? Какие аспекты следует учитывать, если такие действия производятся в отношении судей? Наблюдает ли Верховный Суд определенную тенденцию к увеличению случаев проведения указанных действий правоохранительными органами без определения следственного судьи, суда?

Что касается формирования и единства судебной практики Верховного Суда по делам, где возник вопрос правомерности проведения обысков без определений следственного судьи и/или вмешательства в частное общение путем осуществления прослушивания без санкции судьи, а также относительно аспектов, которые следует учитывать, если такие действия проводятся в отношении судьи, он отметил следующее.

Порядок проведения обыска регламентирован Уголовным процессуальным кодексом. Согласно части второй статьи 234 УПК обыск жилья или иного владения лица производится на основании определения следственного судьи местного общего суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – ВАКС. Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до постановления определения следственного судьи войти в жилье или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения. В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после совершения таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска (часть третья статьи 233 УПК).

«Таким образом, основания для проведения обысков без определений следственного судьи определяются уголовным процессуальным законодательством, а оценка правомерности таких следственных действий осуществляется следственным судьей, судом с учетом всех обстоятельств дела. Соответствующие следственные действия могут быть предметом проверки Верховным Судом при рассмотрении дела в кассационном порядке.

В частности, вопросы правомерности проведения обысков при отсутствии определений следователя судьи стали предметом кассационного рассмотрения в постановлениях Верховного Суда от 1 ноября 2023 года по делу № 462/3127/22, от 14 сентября 2023 года по делу № 521/18533/15-к, от 5 апреля 2023 года по делу № 683/1200/18, от 21 марта 2023 года по делу № 461/5931/19, от 17 января 2023 года по делу № 648/1543/15-к, от 8 апреля 2021 года по делу № 573/2028/19, от 24 февраля 2021 года по делу № 761/27114/14-к, от 2 сентября 2020 года по делу № 750/10813/15-к», - отметил Станислав Кравченко.

Относительно правомерности проведения обыска в отношении судьи такие случаи не были предметом кассационного пересмотра Верховным Судом.

«Касательно наблюдения Верховным Судом определенных тенденций к увеличению случаев проведения соответствующих следственных действий правоохранительными органами без определений следственных судей акцентируем, что такие действия совершаются на стадии досудебного расследования и, соответственно, находятся вне сферы деятельности Верховного Суда. В этой связи говорить об определенных тенденциях довольно сложно. В то же время следует иметь в виду, что каждый такой случай, который произошел при отсутствии надлежащих оснований, наносит значительный ущерб правам человека, а если такие действия совершены в отношении судьи – несет угрозу независимости судебной власти как неотъемлемой составляющей правового государства», - подчеркнул Станислав Кравченко.

Автор: Наталья Мамченко

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