10 марта: какой сегодня праздник и главные события

10 марта в Украине празднуют День Государственного Гимна.

Фото: glavcom.ua

В воскресенье, 10 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 марта в Украине празднуют День Государственного Гимна. Праздник был утвержден в 2021 году Кабинетом Министров Украины. Государственным символом независимости нашей страны стало произведение «Еще не умерла Украина...» композитора Михаила Вербица и поэта Павла Чубинского. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день он впервые прозвучал на концерте, посвященном Тарасу Шевченко.

Также 10 марта Международный день женщин-судей. День, помогающий содействовать гендерному равенству и важности представительства женщин в судебной системе. Также он отмечает огромный вклад женщин-судей и их усилия по продвижению верховенства права и правосудия в мире.

А еще 10 марта Международный день удивительности. Хотя это и довольно странный праздник, поощряющий людей принять и отпраздновать свою удивительность, однако он очень важен в современном мире. Ведь он также дает шанс понять, какие качества делают каждого из нас особенным.

10 марта празднуют Международный день парика. Событие, имеющее двойное значение. Она указывает на разнообразие и свободу самовыражения с помощью парика, а также помогает узнать интересную историю париков. Их ведь носили еще в Древнем Египте для защиты от солнца и во время церемониальных событий.

Какой сегодня церковный праздник

10 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других. Кондрат родился в знатной семье, хотя и не обладал большим богатством. Он все свои средства отдавал бедным, помогал больным и нуждающимся. Однажды в Никодемию, где он жил, прибыл наместник императора, известный своей ненавистью к христианам. Святой пришел к нему добровольно и честно сказал, что проповедует христианство. Сначала наместник подобострастно попросил мужа отказаться от веры, но тот отказался. Бросили тогда Кондрата в темницу, положили на острые гвозди голой спиной вниз и сверху придавили тяжелым камнем.

Календарь важных событий за 10 марта:

1098 год – Балдуин I принимает титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев;

1535 год — корабли Томаса де Берланги отклоняются с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова;

1801 год – в Англии, Шотландии и Уэльсе проводят первую перепись населения;

1813 год — прусский король Фридрих-Вильгельм III основывает награду «Железный Крест» на награждение заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации;

1830 год — начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость;

1862 год – в США входят в обращение первые бумажные деньги;

1865 год — песня «Еще не умерла Украина» впервые публично звучит в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко;

1876 год — Александер Грэм Белл совершает первый успешный телефонный звонок;

1878 — в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Вовк и А. Ляхоцкий издают карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко;

1893 год — Берег Слоновой Кости становится французской колонией;

1906 год – в Британии открывают линия Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена;

1910 год – в Китае запрещают рабство;

1910 год — первые ночные полеты совершает француз Эмиль Обрен на моноплане «Блерио»;

1943 год — немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибывает в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки;

1959 год — начало тибетского восстания местных жителей против китайских властей;

1976 год — полька Кристина Хойновская начинает первое женское кругосветное одиночное плавание;

1990 год — появляется первый в Киеве приход УАПЦ;

1992 год — Украину принимают в Североатлантический Совет сотрудничества.

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