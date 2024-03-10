Процедура назначения Валерия Залужного Послом в Британии запущена – Андрей Сибига

По словам заместителя руководителя ОП Андрея Сибиги, в настоящее время идет оформление документов о назначении Валерия Залужного послом в Великобритании.

Фото: lb.ua

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Как ранее сообщалось, Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Посла Украины в Британии.

Процедура назначения экс-Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Послом в Британии уже запущена. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его словам, уже идут процедуры по оформлению необходимых документов.

«Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано Президентом Украины», - сказал представитель ОП.

Сибига добавил, что после согласования кандидатуры Залужного на должность пройдут еще некоторые процедуры.

Далее, по словам замруководителя ОП, финалом будет указ Президента о назначении Послом «соответствующей кандидатуры, которая появится после получения агремана от британской стороны».

Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании.

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