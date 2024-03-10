Процедура назначения Валерия Залужного Послом в Британии запущена – Андрей Сибига

Как ранее сообщалось, Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Посла Украины в Британии.
Процедура назначения экс-Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Послом в Британии уже запущена. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Сибига в эфире телемарафона.
По его словам, уже идут процедуры по оформлению необходимых документов.
«Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано Президентом Украины», - сказал представитель ОП.
Сибига добавил, что после согласования кандидатуры Залужного на должность пройдут еще некоторые процедуры.
Далее, по словам замруководителя ОП, финалом будет указ Президента о назначении Послом «соответствующей кандидатуры, которая появится после получения агремана от британской стороны».
Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании.
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