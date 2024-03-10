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Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

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Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

  1. В Україні

Процедура щодо призначення Валерія Залужного Послом у Британії запущена – Андрій Сибіга

08:55, 10 березня 2024
За словами заступника керівника ОП Андрія Сибіги, наразі йде оформлення документів щодо призначення Валерія Залужного Послом у Великій Британії.
Процедура щодо призначення Валерія Залужного Послом у Британії запущена – Андрій Сибіга
Фото: lb.ua
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Як раніше ми писали, Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України в Британії. 

Наразі процедура призначення екс-Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Послом в Британії вже запущена. Про це повідомив заступник керівника ОП Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

За його словами, вже йдуть процедури щодо оформлення необхідних документів.

«Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України», - сказав представник ОП.

Сибіга додав, що після погодження кандидатури Залужного на посаду пройдуть ще певні процедури.

Далі, за словами заступника керівника ОП, фіналом буде указ Президента про призначення Послом «відповідної кандидатури, що з'явиться після отримання агреману від британської сторони».

Додамо, глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії.

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