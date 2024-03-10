Процедура щодо призначення Валерія Залужного Послом у Британії запущена – Андрій Сибіга

За словами заступника керівника ОП Андрія Сибіги, наразі йде оформлення документів щодо призначення Валерія Залужного Послом у Великій Британії.

Фото: lb.ua

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Як раніше ми писали, Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Посла України в Британії.

Наразі процедура призначення екс-Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Послом в Британії вже запущена. Про це повідомив заступник керівника ОП Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

За його словами, вже йдуть процедури щодо оформлення необхідних документів.

«Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України», - сказав представник ОП.

Сибіга додав, що після погодження кандидатури Залужного на посаду пройдуть ще певні процедури.

Далі, за словами заступника керівника ОП, фіналом буде указ Президента про призначення Послом «відповідної кандидатури, що з'явиться після отримання агреману від британської сторони».

Додамо, глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії.

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