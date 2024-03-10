Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу, чтобы обсудить войну в Украине — СМИ

Борис Джонсон побывал в Венесуэле, чтобы поговорить с главной страны Николасом Мадуро.

Фото: АР

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас, где обсудил полномасштабную войну рф против Украины с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, передает The Sunday Times.

Источник утверждает, что Джонсон прилетел в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. Всего в столице Венесуэлы он пробыл меньше суток.

Джонсон поговорил с Мадуро о ситуации в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь россии.

Также стороны обсудили условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерность Мадуро.

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