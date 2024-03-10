В Национальном парке Киевской области массово гибнут кабаны: что известно

В Белоозерском национальном парке стали находить мертвых кабанов.

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В Киевской области в национальном парке «Белоозерский» массово гибнут кабаны. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр.

Специалисты считают, что кабаны, видимо, заболели чумой.

Напомним, территория Национального природного парка «Белоозерский» расположена на левом берегу Каневского водохранилища в пределах Цыбловской ОТГ Бориспольского района Киевской и Липлявской ОТГ Черкасского района Черкасской области.

Ранее сообщалось, что в одном из озер Киева обнаружили частичный мор рыбы.

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