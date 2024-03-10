Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

В настоящее время на всех направлениях в очередях находятся около 1700 грузовиков.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Краковец». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Польские фермеры продолжают блокировать движение. На сегодня это на пяти направлениях. До этого, как известно, было шесть», - заявил спикер.

По словам Демченко, польские протестующие прекратили блокаду на пункте пропуска «Краковец». Он добавил, что фермеры уже анонсировали возобновление протестов в этом направлении ориентировочно с 13 марта.

Также спикер добавил, что на всех направлениях в очередях находятся около 1700 грузовиков.

Ранее польские фермеры анонсировали протест по всей стране.

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