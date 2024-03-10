Президент Латвії відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»: Не можна капітулювати перед злом

Перед злом не можна капітулювати, з ним потрібно боротися — президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс різко відреагував на слова Папи Римського Франциска, який раніше заявляв, що Україні слід мати «відвагу білого прапора» та вести переговори.

На своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) Рінкевичс зазначив: «не можна капітулювати перед злом».

«Треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», - написав він.

Раніше у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.