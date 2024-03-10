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Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

  1. У світі

Президент Латвії відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»: Не можна капітулювати перед злом

11:27, 10 березня 2024
Перед злом не можна капітулювати, з ним потрібно боротися — президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Президент Латвії відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»: Не можна капітулювати перед злом
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Президент Латвії Едгардс Рінкевичс різко відреагував на слова Папи Римського Франциска, який раніше заявляв, що Україні слід мати «відвагу білого прапора» та вести переговори.

На своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) Рінкевичс зазначив: «не можна капітулювати перед злом».

«Треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», - написав він.

Раніше у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора».

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