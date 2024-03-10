Біньямін Нетаньяху більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому, — Джо Байден

Джо Байден заявив, що Біньямін Нетаньяху має приділяти більше уваги збереженню життя мирного населення в Секторі Газа.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху «більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому» у тому, як він підходить до війни проти ХАМАС у Газі, передає AP.

Глава США підтримав право Ізраїлю боротися з ХАМАС після нападу 7 жовтня, але зазначив, що Нетаньяху необхідно приділяти більше уваги «безневинним жертвам, які гинуть внаслідок скоєних дій».

«Це суперечить тому, що відстоює Ізраїль. І я думаю, що це велика помилка», – зазначив Джо Байден, говорячи про кількість жертв у Газі.

Раніше ми писали, що Ізраїль схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у секторі Газа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.