З правками до законопроекту про мобілізацію почнуть працювати з 11 березня, — член Комітету з нацбезпеки

За словами члена Комітету ВР з нацбезпеки Олександра Федієнка, будь-які таблиці стосовно врахованих поправок до законопроекту про мобілізацію є маніпуляцією.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почне працювати над поправками до законопроекту 10449 про посилення мобілізації не раніше 11 березня. Про це повідомив член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко.

Таким чином, «порівняльна таблиця з врахованими поправками», яку оприлюднив депутат, член Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, за словами Федієнка, є введенням в оману читачів.

«Ранком мене атакувало багато журналістів, та підписників з питанням щодо інформацію яку виклав мій колега.

Друзі я не знаю що виклав мій колега і що це за таблиця. Принаймі за останні 3 дні я вже бачив 3 таблиці, а може навіть і більше.

Ще раз хочу наголосити що про будь-яке врахування, не врахування, врахування частково писати неможливо.

Цей депутат вас вводить в оману.

До тих пір поки, з правками не почнуть працювати депутати які подавали ці правки, про будь-які питання, щодо відхилення, або не відхилення по даному законопроекту, вважаю говорити некоректно, та непрофесійно.

З правками по законопроекту депутати почнуть працювати з понеділка», - заявив Олександр Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем.

Ще ми писали, що депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном.

Також НАЗК вказало на корупційні ризики законопроекту про мобілізацію.

Крім того, у військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

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