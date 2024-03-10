Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

Суд вказав, що командир військової частини повинен не тільки шукати винних, але й дотримуватися процедури службового розслідування.

Щире каяття особи можливе на будь-якій стадії кримінального процесу – Верховний Суд

Про щирість каяття особи свідчить її поведінка після вчинення злочину, зазначив Верховний Суд.

Державна судова адміністрація подала до суду на Раду суддів України: що відомо

Безпрецедентний в історії судової влади України спір вирішить Верховний Суд.

ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

З правками до законопроекту про мобілізацію почнуть працювати з 11 березня, — член Комітету з нацбезпеки

11:46, 10 березня 2024
За словами члена Комітету ВР з нацбезпеки Олександра Федієнка, будь-які таблиці стосовно врахованих поправок до законопроекту про мобілізацію є маніпуляцією.
З правками до законопроекту про мобілізацію почнуть працювати з 11 березня, — член Комітету з нацбезпеки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почне працювати над поправками до законопроекту 10449 про посилення мобілізації не раніше 11 березня. Про це повідомив член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко.

Таким чином, «порівняльна таблиця з врахованими поправками», яку оприлюднив депутат, член Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, за словами Федієнка, є введенням в оману читачів.

«Ранком мене атакувало багато журналістів, та підписників з питанням щодо інформацію яку виклав мій колега.

Друзі я не знаю що виклав мій колега і що це за таблиця. Принаймі за останні 3 дні я вже бачив 3 таблиці, а може навіть і більше.

Ще раз хочу наголосити що про будь-яке врахування, не врахування, врахування частково писати неможливо.
Цей депутат вас вводить в оману.

До тих пір поки, з правками не почнуть працювати депутати які подавали ці правки, про будь-які питання, щодо відхилення, або не відхилення по даному законопроекту, вважаю говорити некоректно, та непрофесійно.

З правками по законопроекту депутати почнуть працювати з понеділка», - заявив Олександр Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем.

Ще ми писали, що депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном.

Також НАЗК вказало на корупційні ризики законопроекту про мобілізацію.

Крім того, у військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова