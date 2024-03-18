В парламентском комитете думают, как не лишить лиц с инвалидностью ухода и закрыть лазейку уклонистам

Депутаты перекроют лазейку, когда смотрителями человека оформляют сразу несколько лиц.

Источник фото: rada.gov.ua

В Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в рамках работы над законопроектом о мобилизации ищут приемлемую формулу обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом. При этом, как заявил народный депутат и заместитель Главы профильного Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, должна быть перекрыта лазейка для уклонистов, когда смотрителями человека оформляют сразу несколько человек.

«Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель», – отметил парламентарий.

По его словам, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой – удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной Рады, добавил Егор Чернев.

Ранее Давид Арахамия пояснил, что будет в законопроекте о мобилизации в отношении смотрителей за людьми с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.