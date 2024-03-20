У Києві батько зарізав, розчленував і замурував у гаражі свого сина

Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 55-річному киянину у вчиненні умисного вбивства.

Як повідомила Київська міська прокуратура, інцидент стався у січні 2024 року. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму 30-річному сину.

Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував труп на частини та виносив їх з квартири в пакетах та сумках до сміттєвих баків.

Зловмисник відтяв голову та кінцівки від тулуба та замурував їх у власному гаражі.

Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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