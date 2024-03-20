Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение украинских военных, — глава МИД Кулеба

По словам министра, войска союзников не должны принимать участие в боевых действиях.

В последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa.

«Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон только хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но «никогда не просила людей и боевого состава, мы гордимся нашими солдатами».

Глава МИД отметил, что цели российского диктатора в Украине остаются неизменными – захватить всю территорию страны.

«Если им это удастся, они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, потому что руководствуются экспансионистскими целями. Мне кажется, что теперь понятно, что путин хочет восстановить советский союз и российскую империю», - добавил министр.

Ранее в Белом доме отреагировали на идею Макрона по отправке войск НАТО в Украину.

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