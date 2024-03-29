«Поляки платять високу ціну», – Туск прокоментував аграрну та торговельну політику щодо України

Туск вважає, що Польща має захищати свої інтереси в контексті угод з Україною.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «поляки платять високу ціну» в контексті аграрної та торговельної політики стосовно України на тлі повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Туск підкреслив, що він «мабуть, найбільш проукраїнським політиком у Європі», проте, як прем'єр-міністр Польщі, йому доводиться враховувати інтереси своїх громадян і захищати основні інтереси країни.

«Поляки платять високу ціну. Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України… Ми хочемо допомогти Україні, чим можемо. Але на останньому саміті Європейської ради я стверджував, що ідея вільної торгівлі з Україною має бути перероблена. Я хочу чесної угоди з Україною з цього приводу», - зазначив Туск.

Прем'єр-міністр Польщі Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними та закликав терміново надати Україні військову допомогу.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснив візит до Варшави для проведення міжурядових консультацій та перемовин із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. В результаті зустрічі, Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту.

Нагадаємо, Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у військо, пише The Economist.

Як писала «Судово-юридична газета», останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Еммануель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

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