Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту – Денис Шмигаль

Також під час зустрічі з Дональдом Туском Денис Шмигаль висловив вдячність польському Уряду й Сейму, який ухвалив заклик до Єврокомісії з проханням зупинити російський та білоруський аграрний експорт до ЄС.

28 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснив візит до Варшави для проведення міжурядових консультацій та перемовин із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Як підсумував Шмигаль, Україна погодилася на обмеження, зокрема й запобіжники, які запропоновані Єврокомісією щодо українського аграрного експорту.

Також Денис Шмигаль висловив вдячність польському Уряду й Сейму, який ухвалив заклик до Єврокомісії з проханням зупинити російський та білоруський аграрний експорт до ЄС.

«Уряди України та Польщі сьогодні обговорили питання розблокування кордонів для аграрної продукції. Україна запропонувала для цього План з п’яти кроків. Можемо сказати, що маємо прогрес у їх виконанні:

Україна погодилася на обмеження, зокрема й запобіжники, які запропоновані Єврокомісією щодо нашого аграрного експорту. Це компроміс, який необхідний для наших країн, аби аграрний експорт з України не ніс навіть теоретичної загрози польським агровиробникам.

Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз, законодавства в аграрній політиці та транспорті. Маємо рішення Єврокомісії щодо пріоритетного скринінгу розділу, який стосується аграрної політики. Очікуємо, що це відбудеться наприкінці квітня.

російський та білоруський аграрний експорт до ЄС має зупинитися. Вдячні польському Уряду й Сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії. Наш голос почули в Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з росії і Білорусі, зокрема на імпорт зерна. Нові ставки фактично мають зупинити цю торгівлю.

Запропонували створити антикризовий штаб. Уже налагодили регулярну взаємодію між нашими міністрами сільського господарства й економіки. Учора долучили до такої співпраці асоціації. Останнє засідання Спільної координаційної платформи з питань експорту і транзиту української аграрної продукції засвідчило готовність сторін до вироблення спільних рішень.

Звернулися до Польщі, аби вільний пропуск через кордон був не лише для боєприпасів і гуманітарної допомоги, але й пального. Це важливо, бо це безпосередньо стосується питань національної безпеки. Польща внесла пункти пропуску на кордоні й прилеглі шляхи до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Ми вчинили так само.



Маємо позитивні тенденції та динаміку й для розблокування кордону. Важливо цю динаміку зберегти та рухатися далі», - підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, «Європейська правда» з посиланням на Польську радіостанцію RMF FM повідомляє, що за результатами нічних переговорів 20 березня євродепутати додали до переліку українських товарів, на які поширюються обмеження, нові сільськогосподарські товари: овес, кукурудзу, крупи та мед.

В свою чергу, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «ЄП» зауважила, що «принципова позиція Єврокомісії полягає в тому, що можна дискутувати в межах переліку товарів, щодо яких можливе введення обмежень – і ця позиція також підтримується українською стороною. Зокрема, під розширення переліку товарів, щодо яких можливі обмеження, мають потрапити овес, кукурудза: борошно та гранули, ячмінна крупа та шрот, а також оброблене зерно зернових культур. Звичайно, ми не сильно вітаємо постійне розширення переліку продукції, щодо якої можливе введення обмежень. Проте ми сподіваємося, що 29 березня на рівні послів країн ЄС буде ухвалено остаточне рішення, нехай і з такими змінами».

В той же час вона наголосила, що рішення про повну заборону імпорту продукції з рф через Польщу потребує більш тривалої дискусії.

Так, на питання, чому польські фермери, які протестують проти української агропродукції, не виступають проти її ввезення з рф, вона зазначила, що звернення українською стороною уваги на цю проблему було стратегічно правильним кроком.

«Зокрема, заклик звернути увагу на імпорт продукції з Росії та Білорусі певним чином допоміг польському уряду збалансувати ситуацію і також підтримати нашу пропозицію. Результатом цього стало рішення, прийняте на рівні Єврокомісії, щодо тарифного регулювання, пов'язаного з імпортом цієї продукції. Сподіваюся, що ми також зможемо разом із польським урядом добитися того, щоб імпорт відповідно з Росії та Білорусі був заборонений», зазначила вона.

На питання, чому Єврокомісія не пішла на більш жорсткі дії, зокрема на повну заборону такого імпорту, Ольга Стефанішина зауважила, що рішення про повну заборону потребує більш тривалої дискусії.

Автор: Наталя Мамченко

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