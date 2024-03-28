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Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения нашего аграрного экспорта – Денис Шмыгаль

18:16, 28 марта 2024
Также во время встречи с Дональдом Туском Денис Шмыгаль выразил благодарность польскому Правительству и Сейму, который принял призыв к Еврокомиссии с просьбой остановить российский и белорусский аграрный экспорт в ЕС.
Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения нашего аграрного экспорта – Денис Шмыгаль
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28 марта премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Варшаву для проведения межправительственных консультаций и переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Как подытожил Шмыгаль, Украина согласилась на ограничения, в том числе предохранители, предложенные Еврокомиссией по украинскому аграрному экспорту.

Также Денис Шмыгаль выразил благодарность польскому Правительству и Сейму, который принял призыв к Еврокомиссии с просьбой остановить российский и белорусский аграрный экспорт в ЕС.

«Правительства Украины и Польши сегодня обсудили вопросы разблокирования границ для аграрной продукции. Украина предложила для этого План по пяти шагам. Можем сказать, что есть прогресс в их выполнении:

  • Украина согласилась на ограничения, в том числе предохранители, предложенные Еврокомиссией по нашему аграрному экспорту. Это компромисс, который необходим для наших стран, чтобы аграрный экспорт из Украины не нес даже теоретическую угрозу польским агропроизводителям.
  • Украина обратилась к Еврокомиссии с предложением провести неотложный скрининг, то есть анализ, законодательства в аграрной политике и транспорте. Есть решение Еврокомиссии по приоритетному скринингу раздела, который касается аграрной политики. Ожидаем, что это произойдет в конце апреля.
  • российский и белорусский аграрный экспорт в ЕС должен остановиться. Благодарны польскому Правительству и Сейму, который принял соответствующий призыв к Еврокомиссии. Наш голос услышали в Брюсселе. Еврокомиссия предложила ввести увеличение пошлин на 50% на агропродукцию из России и Беларуси, в том числе импорт зерна. Новые ставки фактически должны остановить торговлю.
  • Предложили создать антикризисный штаб. Уже было налажено регулярное взаимодействие между нашими министрами сельского хозяйства и экономики. Вчера приняли такое сотрудничество ассоциации. Последнее заседание Совместной координационной платформы по экспорту и транзиту украинской аграрной продукции засвидетельствовало готовность сторон к выработке совместных решений.
  • Обратились к Польше, чтобы свободный пропуск через границу был не только для боеприпасов и гуманитарной помощи, но и горючего. Это важно, потому что это напрямую касается вопросов национальной безопасности. Польша внесла пункты пропуска на границе и близлежащие пути к перечню объектов критической инфраструктуры. Мы поступили так же.

Есть положительные тенденции и динамика и для разблокирования границы. Важно эту динамику сохранить и двигаться дальше», - подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, «Европейская правда» со ссылкой на Польскую радиостанцию RMF FM сообщает, что по результатам ночных переговоров 20 марта евродепутаты добавили в список украинских товаров, на которые распространяются ограничения, новые сельскохозяйственные товары: овес, кукурузу, крупы и мед.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «ЕП» отметила, что «принципиальная позиция Еврокомиссии состоит в том, что можно дискутировать в рамках перечня товаров, относительно которых возможно введение ограничений – и эта позиция также поддерживается украинской стороной. В частности, под расширение перечня товаров, по которым возможны ограничения, должны попасть овес, кукуруза: мука и гранулы, ячменная крупа и шрот, а также обработанное зерно зерновых культур. Конечно, мы не сильно приветствуем постоянное расширение перечня продукции, относительно которой возможно введение ограничений. Однако мы надеемся, что 29 марта на уровне послов стран ЕС будет принято окончательное решение, пусть с такими изменениями».

В то же время она подчеркнула, что решение о полном запрете импорта продукции из рф через Польшу требует более длительной дискуссии.

Так, на вопрос, почему польские фермеры, протестующие против украинской агропродукции, не выступают против ее ввоза из рф, она отметила, что обращение украинской стороной внимания на эту проблему было стратегически правильным шагом.

«В частности, призыв обратить внимание на импорт продукции из России и Беларуси определенным образом помогло польскому правительству сбалансировать ситуацию и также поддержать наше предложение. Результатом этого стало решение, принятое на уровне Еврокомиссии, по тарифному регулированию, связанному с импортом этой продукции. Надеюсь, что мы также сможем вместе с польским правительством добиться того, чтобы импорт соответственно из России и Беларуси был запрещен», отметила она.

На вопрос, почему Еврокомиссия не пошла на более жесткие действия, в частности, на полный запрет такого импорта, Ольга Стефанишина отметила, что решение о полном запрете требует более длительной дискуссии.

Автор: Наталья Мамченко

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