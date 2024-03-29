10 раз продал несуществующий трактор: в Сумах разоблачен дерзкий мошенник

Злоумышленник обогатился от продажи несуществующего трактора на 619 тыс грн.

Фото иллюстративное

В Сумах сообщили о подозрении 34-летнему мужчине, который обманывал людей по всей Украине.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый в сети Интернет разместил объявление якобы от имени агрофирмы о продаже несуществующих тракторов. Заинтересованным людям предлагал перечислить на карту аванс или полностью оплатить транспортное средство. Некоторые покупатели после полной оплаты еще и перечисляли средства за доставку трактора в определенное место.

В настоящее время установлено 10 потерпевших, потерявших от 7 тыс. 900 грн до 146 тыс. грн. В общей сложности подозреваемый за год своей преступной деятельности обогатился на 619 тыс. грн.

По ходатайству следователя и прокурора для обеспечения возмещения вреда потерпевшим решением суда наложен арест средства, изъятые у подозреваемого – 24800 грн, 420 злотых, 80 Евро и 14920 долларов США.

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