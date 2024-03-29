10 разів продав неіснуючий трактор: у Сумах викрито зухвалого шахрая

Зловмисник збагатився від продажі неіснуючого трактора на 619 тис грн.

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У Сумах повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який ошукував людей по всій Україні.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний у мережі Інтернет розмістив оголошення нібито від імені агрофірми про продаж неіснуючих тракторів. Зацікавленим людям пропонував перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити транспортний засіб. Деякі покупці після повної оплати ще й перераховували кошти за доставку трактора до визначеного місця.

На даний час встановлено 10 потерпілих, які втратили від 7 тис. 900 грн до 146 тис. грн. Загалом підозрюваний за рік своєї злочинної діяльності збагатився на 619 тис. грн.

Наразі за клопотанням слідчого та прокурора для забезпечення відшкодування шкоди потерпілим рішенням суду накладено арешт кошти, вилучені в підозрюваного – 24800 грн, 420 злотих, 80 Євро та 14920 доларів США.

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