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Біля Севастополя впав російський винищувач: відео

18:19, 28 березня 2024
Місцеві ЗМІ повідомили про збиття російського літака над Севастополем.
Біля Севастополя впав російський винищувач: відео
Джерело фото: novynarnia.com
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У Криму повідомляють про збитий літак російського флоту над Севастополем. Про це повідомив глава окупованого Севастополя Михайло Развожаєв та росЗМІ.

За даними соцмереж та свідків, падіння літака сталося 28 березня близько 17:00 за київським часом. На відео, знятому місцевими жителями, можна побачити, як пілот вистрибнув з літака з парашутом.

Мешканці Севастополя також повідомляли про роботу сирен у місті у зв'язку з падінням літака. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, літак був збитий. Як пізніше виявилося, це можливо був російський винищувач Су-34 або Су-35.

Окупаційна влада Криму заявила, що пілота вдалося підібрати з моря за 200 метрів від берега Севастополя. За словами Михайла Развожаєва, пілот катапультувався, і його життю нічого не загрожує.

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