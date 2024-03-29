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На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській міні, один із них загинув

07:39, 29 березня 2024
Чоловіки збирали дрова, коли натрапили на небезпечний предмет.
На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській міні, один із них загинув
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На Херсонщині двоє місцевих мешканців підірвалися на міні. Один із них загинув, іншого госпіталізували. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Трагедія трапилася 27 березня близько 19:00 поблизу річки в селі Червоний Маяк. Чоловіки збирали дрова.  Внаслідок вибуху один з них загинув на місці. Другого госпіталізовано.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначили у прокуратурі.

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