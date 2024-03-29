На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській міні, один із них загинув

Чоловіки збирали дрова, коли натрапили на небезпечний предмет.

На Херсонщині двоє місцевих мешканців підірвалися на міні. Один із них загинув, іншого госпіталізували. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Трагедія трапилася 27 березня близько 19:00 поблизу річки в селі Червоний Маяк. Чоловіки збирали дрова. Внаслідок вибуху один з них загинув на місці. Другого госпіталізовано.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначили у прокуратурі.

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