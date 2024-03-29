На Київщині підрядник заволодів понад 350 000 грн під час робіт з будівництва укриття

У прокуратурі заявили, що фактично виконані роботи не відповідали заявленим в документах даним.

На Київщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно підрядника за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підрядник завищив в проєктно-кошторисній документації обсяги будівельних робіт та використаних матеріалів під час облаштування укриття в багатоповерхівці. Фактично виконані роботи не відповідали заявленим в документах даним.

У відомстві додали, що таким чином він незаконно заволодів бюджетними коштами на суму понад 350 тис. грн.

Дії обвинуваченого спричинили Вишгородській територіальній громаді збитки на вказану суму.

Раніше ми писали, що на Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автомобільних доріг зі збитками у понад 2,5 млн грн.

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