Список країн, в яких випускники можуть скласти НМТ 2024 року

Підтверджено домовленості щодо проведення Національного мультипредметного тесту-2024 у 28 країнах.

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Вступники можуть скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) не лише в Україні, а й за кордоном. Відомий наразі перелік країн повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Так, уже підтверджено домовленості щодо проведення НМТ-2024 у 28 країнах, але їх може стати більше.

Зокрема, це:

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Велика Британія

Грузія

Данія

Естонія

Італія

Канада

Латвія

Литва

Люксембург

Німеччина

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Словаччина

США

Туреччина

Угорщина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чехія

Швейцарія

Швеція

Ірландія (м. Тралі)

Перемовини про проведення іспиту в Іспанії та Молдові ще тривають.

Як відомо, основний період реєстрації розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно.

У цей період вступники, які планують проходити тестування за кордоном, зможуть вибрати найзручніший для доїзду в населений пункт.

«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми не радимо зволікати з реєстрацією. Натомість просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто», – кажуть у Центрі.

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