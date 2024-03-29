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Список країн, в яких випускники можуть скласти НМТ 2024 року

07:00, 29 березня 2024
Підтверджено домовленості щодо проведення Національного мультипредметного тесту-2024 у 28 країнах.
Список країн, в яких випускники можуть скласти НМТ 2024 року
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Вступники можуть скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) не лише в Україні, а й за кордоном. Відомий наразі перелік країн повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Так, уже підтверджено домовленості щодо проведення НМТ-2024 у 28 країнах, але їх може стати більше.

Зокрема, це:

  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Велика Британія
  • Грузія
  • Данія
  • Естонія
  • Італія
  • Канада
  • Латвія
  • Литва
  • Люксембург
  • Німеччина
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Словаччина
  • США
  • Туреччина
  • Угорщина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Хорватія
  • Чехія
  • Швейцарія
  • Швеція
  • Ірландія (м. Тралі)

Перемовини про проведення іспиту в Іспанії та Молдові ще тривають.

Як відомо, основний період реєстрації розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно.

У цей період вступники, які планують проходити тестування за кордоном, зможуть вибрати найзручніший для доїзду в населений пункт.

«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми не радимо зволікати з реєстрацією. Натомість просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто», – кажуть у Центрі.

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