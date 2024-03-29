Список країн, в яких випускники можуть скласти НМТ 2024 року

Вступники можуть скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) не лише в Україні, а й за кордоном. Відомий наразі перелік країн повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
Так, уже підтверджено домовленості щодо проведення НМТ-2024 у 28 країнах, але їх може стати більше.
Зокрема, це:
Перемовини про проведення іспиту в Іспанії та Молдові ще тривають.
Як відомо, основний період реєстрації розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно.
У цей період вступники, які планують проходити тестування за кордоном, зможуть вибрати найзручніший для доїзду в населений пункт.
«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми не радимо зволікати з реєстрацією. Натомість просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто», – кажуть у Центрі.
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