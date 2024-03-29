Харківського студента підозрюють у торгівлі вогнепальною зброєю в інтернет-магазині

Молодик трансформував стартову зброю в бойову та нелегально продавав її через Інтернет-магазин.

Джерело фото: zhytomyr.police

Студента із Харківщини підозрюють у причетності до торгівлі вогнепальною зброєю через Інтернет-магазин. 18-річний молодик особисто трансформував стартову зброю в бойову та здійснював продаж на території України. Про це повідомила Національна поліція України.

У результаті обшуків, проведених правоохоронцями, було вилучено понад 250 000 гривень, комплектуючі для зброї, а також предмети, які можуть бути використані для її виготовлення. Усе це було направлено на експертне дослідження.

Поліцейські зафіксували кілька випадків продажу студентом зброї "власного виробництва" мешканцям Житомирщини. Наприклад, на початку лютого він реалізував пістолет за 9 тисяч гривень, який відправив транспортною службою. Також хлопець продав німецький самозарядний пістолет калібру 9 мм за 25 тисяч гривень.

Слідчі ГУНП у Житомирській області оголосили фігуранту про підозру у вчиненні численних правопорушень, серед яких незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Після отримання висновків експертів буде визначено остаточну правову кваліфікацію дій студента.

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